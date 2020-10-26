獼猴打群架你看過嗎？日前有民眾在爬山的時候，意外巧遇大批獼猴群聚在一起的罕見場面。更驚人的是，獼猴們接著竟分成兩個派別，開始「大打出手」，凶狠火拼的過程全都被旁人錄下，影片在網路上也掀起熱烈的討論。對此，有專家就透露其背後的真正原因。

有網友在登山時意外直擊幾十隻獼猴火拼的激烈場面。(影片來源/YouTube/中視新聞/如遭刪除請見諒)

一名網友日前在高雄柴山登山，經過盤榕奉茶站時突然發現有20、30隻獼猴群聚在一起。從他附上的影片中可以看到，獼猴們分成2軍對峙，並不停發出尖叫聲，就像是在互相「嗆聲」一樣。接著在有獼猴不斷挑釁的狀況下爆發嚴重衝突，場面火藥味十足，讓一旁民眾看了也忍不住驚呼「打起來了！」

影片曝光後掀起熱議，不少網友紛紛開玩笑留言「聚眾滋事報警了啊」、「戰況激烈，請求鄰國友猴派兵支援」、「發生了邊界衝突？」、「太恐怖了，群聚又沒戴口罩~」、「拍攝者不搶？！」、「有一隻不專業的還在吃飯糰」、「打到警察不敢來XD」。

獼猴共存推廣協會秘書長林美吟指出，獼猴打群架的狀況非常少見，認為主要是因為生活範圍重疊才會引發衝突。林美吟也呼籲民眾如果看到這種情況，不需要去干涉會喝止，獼猴吵一吵結束就會自己離開，也不需要擔心會傷害到人類。