新竹中華大學3名男大生虐貓影片曝光，只見他們輪流拋接小貓，甚至寫下「貓咪後...空...翻...」，在網路上引起眾怒，事後「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」也介入處理，學生當時與協會承諾，會於本週日將貓交給他們，豈料如今卻爆出他們反悔，讓網友氣得表示「千萬不要讓他們繼續養啊！絕對不能讓憾事再度發生」。

影片被分享至《Dcard》，只見3名男學生把小貓當成飛盤，期間來回拋接牠，小貓還因此在半空中轉了好幾圈，而虐貓影片曝光後，不少網友肉搜當事人，而虐貓者也出面致歉，表示平時並不會這樣玩，還PO出帶貓做檢查的照片，也有請獸醫幫忙查看牠是否有受傷，但仍無法平息眾怒，事後「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」也介入處理。

而「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」理事長邵柏虎於今（31）日指出，原本虐貓學生們與他們溝通後，表示週日會將貓交給協會照料，而協會也準備好後續事宜，與新竹市防疫所進行安排，並找了專業單位處理貓咪母女中途送養、簽署放棄飼養轉移書等，豈料虐貓學生卻突然反悔，「虐貓學生們現在的意思是，要繼續飼養母貓跟被空中拋甩的小貓（女兒）」。

協會對此感到非常失望，認為學生無藥可救，「年輕人要對自己的行為與選擇去負責，後續此案我會持續追蹤到底」，更透露貓媽媽沒有絕育，且兩隻貓都未施打晶片、疫苗，學生們未盡到飼主的基本責任，讓協會非常擔心，也由於貓咪經過檢查後，顯示並未受傷，因此動保處也沒辦法依法介入，才會透過協會溝通放棄飼養。

理事長邵柏虎提到，貓咪經過他檢查後，目前狀況良好也很健康，對於學生欺騙的行為，感到非常氣憤。而中華大學校方也在臉書回應，「有關學生做出不正確的行為，本校深感遺憾。第一時間已由懷生社指導老師輔導學生。」表示30日下午，新竹市政府動物保護與防疫所已派專人來中華大學，並與行為學生進行約談與調查工作，校方完全配合專業處理工作，靜待決策結果，後續將行為學生送學生獎懲委員會，依校規懲處。