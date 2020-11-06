夜路走多了總會遇到鬼！國外有一名女子，與男友交往4年，兩人感情看似非常穩定，豈料日前男友外出遊玩，期間傳了一張自拍照報備，但她仔細看男友臉上的墨鏡，馬上發現異狀，直接抓包男友偷吃的證據，事後更發現男友超渣行徑。

根據《太陽報》報導，金斯（Sydney Kinsch）與男友交往4年，日前對方開車出去玩時，期間還貼心的傳自拍照報備狀況，豈料她細看照片後，發現男友的墨鏡上，右側鏡片投射出他自拍的手，但左側鏡片中，倒映出車窗上竟有一條女性長腿。

由這角度可推測，長腿女子半身斜躺在副駕駛座，並翹起一雙美腿靠車窗上，兩人關係看似並不一般，讓她氣得打電話與男友對質，「我問他是否有注意到，他用Snapchat傳給我怎樣的照片，但他告訴我，他不知道我在說什麼」，之後她便將照片回傳給男友，豈料男方當場暴怒「他說我瘋了」。

男友對金斯強調，墨鏡倒影不是他的出軌對象，而是他朋友的女朋友，甚至反控金斯沒有給他交友空間，讓金斯非常無奈，而進行1個星期的調查後，發現男友過去的1個月內，不只劈腿1個人，甚至同時與5名女性在一起。影片上傳抖音(TikTok)後，儘管她只有這一則影片，但已累積180萬觀看次數。