日本漫畫家吾峠呼世晴所創造的奇幻動漫《鬼滅之刃》，去年改編成電視動畫之後再次翻紅。日前上映的電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》在日本第一天就創下單日影史最高票房紀錄，目前已累積票房達204億日圓，為日本影史票房第五名。這也讓神秘作者吾峠呼世晴的真實身分備受矚目，日前就傳出他已經賺飽飽，決定隱退歸鄉，讓許多粉絲震驚。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映不到1個月，已在日本累積204億日圓的驚人票房（木棉花國際提供）

吾峠呼世晴的個性相當低調，不只長相未曝光，連性別也成謎，除了負責編輯之外，出版社沒有人知道他的真面目，連社長都沒見過他本人。對外的自畫像為一張戴眼鏡的鱷魚，因此被粉絲暱稱為鱷魚老師「ワニ先生」。

有日媒近日就爆料，吾峠呼世晴從24歲開始參加各種漫畫新人大賽，還搬到東京一邊擔任漫畫家助手，一邊等待機會，想要一圓漫畫家的夢想。《鬼滅之刃》開始連載後馬上創下單行本350萬的驚人銷量，到目前為止更累積賣出超過1億本，媒體預估他在電影版上映前就已經賺進日幣20億元（約台幣5.6億），上映後更坐實百億身價，讓他本人有種「達成了」的感覺。

有爆料者就透露，吾峠呼世晴是一名31歲的單身女性，作品獲得巨大成功之後沒有選擇繼續連載，反而在今年5月乾脆的推出大結局，就是打算引退回到福岡老家，除了覺得自己已經完成夢想之外，也是因為家人擔心她31歲仍單身，該是時候有家庭了，但目前似乎還沒有適合的對象。