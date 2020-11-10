日本人氣動漫《鬼滅之刃》從推出後就掀起狂潮，電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》從上個月上映以來，已經在日本累積204億日圓的票房，成為日本影史票房第五名。對此，有網友看到劇中的鬼殺隊，就表示「台灣30年前就有了！」並貼出照片比對新舊2派鬼殺隊的差別，照片立刻掀起熱烈討論。

電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》在日本已累積204億日圓的驚人票房。（木棉花國際提供）

有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享一張對比照片，只見其中一張是《鬼滅之刃》的鬼殺隊動畫圖，並寫著「現在的鬼殺隊」，另外一張則是在1987年上映的國產電影《新桃太郎》的打鬼隊劇照，寫道「我小時候看的鬼殺隊」。

已讀，裝不懂。 圖片：Max Lin #BigCity遠東巨城購物中心 由 Big City遠東巨城購物中心發佈於 2020年11月3日 星期二

文章立刻勾起許多5、6、7年級生的回憶，更有網友發揮創意將《鬼滅》出現的9柱對比另外一部1990年的經典電影《新十二生肖》中的12名主角，戲稱他們為「12柱」，其他網友則留言表示「很有趣的對比」、「這部我看好多遍，超懷念的」、「我都愛，二部都很棒！」、「眼淚差點噴出來」、「小時候覺得很帥」。

網友貼出《新十二生肖》的演員照，笑稱他們是「12柱」。（圖／翻攝自臉書）

《新十二生肖》是許多5、6、7年級生的童年回憶。(影片來源/YouTube/CHEN Nick/如遭刪除請見諒)

據了解，「桃太郎」系列電影改編自日本童話故事，當時不但在台灣掀起「打鬼」熱，也捧紅主演的林小樓，奠定她武打女星的地位。同時她也有參與演出的《新十二生肖》也是台灣影史經典電影之一，許多著名演員像是李志奇、劉至翰、廖峻等人也有演出，更讓飾演女主角「貝瑪」的劉致妤是當時不少影迷的夢中情人。