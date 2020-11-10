美國密西根州有一對夫妻，以生下14名兒子而出名，還擁有屬於自己的實境節目《14 Outdoorsmen》，但事實上夫妻兩人一直很渴望能夠生個女兒，終於在最近迎來了他們的第一個女兒，讓全家人都非常開心。

綜合外媒報導，傑伊和凱特莉（Jay & Kateri Schwandt）從高中就相識相戀，並且於1993年、上大學前結婚，等到他們大學畢業之時就已經育有3名兒子，然而夫妻倆也一直渴望可以擁有女兒，因此在30年間不斷「努力做人」，奈何凱特莉總共生了14胎全都是男孩子，他們一家也因為家庭成員人數眾多而出名，擁有了自製的實境節目《14 Outdoorsmen》，來分享一家人的生活點滴。

近日凱特莉終於生下夫妻倆的第一個女兒瑪姬(圖/美聯社)

而今年凱特莉已經45歲，沒想到就在近日，她終於如願以償誕下自己的第一個女兒瑪姬（Maggie Jayne），全家人都對於這個消息感到相當興奮開心，28歲的長子泰勒（Tyler）透露，大家還以為家裡永遠不可能再有女兒了，兄弟們甚至不懂該怎麼和小女孩相處，他也不知道媽媽是否有粉紅色的衣服可以給妹妹穿。

一家人也將這個好消息分享到臉書上，傑伊在採訪時也興奮說道：「我們很高興瑪姬可以加入我們的家庭」、「出於很多原因，2020年在各種方面都是相當令人難忘的，但瑪姬絕對是我們收到最棒的禮物」。