面對寵物離世，就像是家人離開，讓人心痛不已。國外有一名小主人，家中原本就有養貓，因此他一出生時，幾乎就與愛貓玩在一起，關係非常的親密，直到小主人6歲時，15歲愛貓年事已高離世，讓他非常難過，整天都很憂鬱，豈料5個月後外出時，遇到一隻流浪貓，竟意外的親近人，讓他猜想或許是愛貓回來了。

喬納森在查理死後非常難過，沒想到竟遇到了加菲，讓他重拾快樂(影片來源/youtube/Stories of Animals)

母親瓦萊麗（Valerie）在生下兒子喬納森（Jonathan）前，就已經養了一隻橘貓查理(Charlie)，因此待兒子出生後，幾乎是與查理一起長大，無論吃飯、睡覺都在一起，直到去年6月，高齡15歲的查理過世，一家人都非常傷心，尤其是年僅6歲的喬納森，對他而言，不僅是失去家人，也是他第一個好朋友。

在查理過世後，喬納森每天都很想念好友，因此經常央求媽媽再領養貓，但由於瓦萊麗必須工作、照顧孩子，幾乎忙不過來，再加上還沒做好準備讓新成員加入，因此並沒有養貓的打算，直到查理去世後第5個月，喬納森在家門前玩耍時，竟走來了一隻流浪貓，個性非常親近人，也讓喬納森想起了查理。

喬納森與浪貓玩了1個小時，之後貓便離開了，讓喬納森再度陷入難過，但神奇的是，隔天浪貓又再度出現，讓喬納森激動不已，瓦萊麗提到「喬納森遇見這隻美麗貓的第一天，他們就墜入愛河，而且浪貓還讓他抱，甚至親吻他，讓我的兒子再度露出笑容」，之後的每一天，浪貓都會準時報到找喬納森玩。

瓦萊麗看貓毛色乾淨，推測應該有人飼養，因此便在貓的脖子上，掛上寫有電話號碼的紙條，並寫下「我好喜歡這隻貓，如果你是貓的主人，請務必與我聯絡」，之後便接到附近69歲奶奶的電話，對方很感謝他們幫忙照顧加菲(Garfield)，而牠原本是一隻流浪貓，10多年前跑到她家因此被收編，但加菲仍喜歡往外跑，而老奶奶知道喬納森的情況後，也很願意與他們分享加菲，讓牠擁有第二個家。