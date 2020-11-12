不少人喜歡吃日式料理，因此在台灣街頭上，經常能看見日式料理店，尤其是丼飯料理能見度高，最受民眾歡迎，不過日前就有一名女網友透露，自己不喜歡吃玉子燒，但日式丼飯卻經常有這項配料，讓她相當困擾，不禁好奇背後原因。對此，一名內行老饕直言「丼飯有玉子燒一點也不奇怪！」

原PO今（12日）在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，自己對於雞蛋料理情有獨鍾，無論是混蛋、荷包蛋、煎蛋、蒸蛋、滑蛋、蛋花…都非常喜歡，唯獨討厭玉子燒，不禁好奇「為何日式丼飯都有那塊黃色玉子燒雞蛋？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「妳一定是吃到做的很難吃的玉子燒！好吃的玉子燒不多」、「太甜，不喜歡」、「一般隨便做的玉子燒應該都是加粉下去做的，比較好定型，但是難吃…就算純蛋，也要技術好才行」、「不喜歡吃可以夾給我，我超愛」。

也有內行網友解答，「因為玉子燒在日本是常見的家常菜，所以出現在便當、丼飯裡一點也不奇怪」、「增加視覺份量啊！從小住日本時就超討厭玉子燒，難吃口感又噁心」、「玉子燒就是日式丼飯的特色啊」。

此外，多數人提到丼飯，多半都會將「丼」念作「ㄉㄨㄥˋ」，但事實上「丼」這個字念「ㄉㄢˇ」或「ㄐㄧㄥˇ」，多數人會念「ㄉㄨㄥˋ」是因為日文發音的緣故，久念成俗，殊不知丼字其實是漢字而來。