博美狗個性呆萌，經常做出無俚頭的事，總是讓主人看得哭笑不得。土耳其有一名飼主，養了一隻博美狗，日前牠跑到瑜珈墊上面，便開始抬起後腿，看起來正在做瑜珈動作，豈料下一秒牠竟趴在地上，開始舔瑜珈墊，彷彿把它當成食物，模樣非常可愛。

博美犬Vegas與主人居住在伊斯坦堡(Istanbul)，牠擁有特殊的藍眼睛，搭配上超蓬鬆的狗毛，看起來就像是絨毛娃娃，有趣的是，牠還是一個瑜珈高手，經常會表演抬後腿、伸展筋骨，前肢撐在原地，而讓後腿輪流抬高，與身體呈180度平行。

而日前Vegas又跳上瑜珈墊舒展，豈料做不到5下後，Vegas突然趴下前肢，整顆頭緊靠在地上，彷彿把瑜珈墊當成食物，不斷的磨蹭狂舔，但舔了幾下後，牠似乎意識到自己搞錯了，隨即又趕緊起身裝沒事，繼續做先前的瑜珈動作，讓主人邊笑邊拍攝。

由於Vegas模樣可愛，因此IG上擁有8.1萬粉絲，主人甚至還幫牠創youtube頻道，主要紀錄牠的日常生活，不少人看了笑歪表示「狗老師，請問可以教我做瑜珈嗎？」、「小短腿抬起來時太可愛了吧！」、「感覺牠舔到一半後，才頓時發現自己太蠢了，感覺恢復意識」。