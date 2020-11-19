每個國家皆有獨特的風土民情，進而衍生出各式話題，其中被印度教徒視為年度最重要節日的「排燈節」（Diwali Festival）有個傳承數百年的古老儀式「聖牛踩踏」，不少教徒爭相躺在地上，被上百頭牛成群踩過的畫面，頗具衝擊性，畫面曝光讓眾人全看傻了。

排燈節又稱光明節，活動為期5天，於每年印度曆八月或八月前一周的第一個新月日舉行，是耆那教、印度教與錫克教慶祝「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」的節日，尤其「聖牛踩踏」更是傳承數百年的古老儀式，當地人會用鮮花、孔雀毛、鈴鐺等裝飾品，將聖牛好好的盛裝打扮。

特別的是，男人們會將雙臂緊抱在胸前，集體躺在大街上，等待200多頭聖牛在他們的背上狂奔而過。因為印度教徒相信，如果被牛蹄踩過，象徵今後遇到的困難會減少，運氣也會隨著身體康復而逐漸高漲。

除此之外，當地人深信牛糞和牛尿有藥用價值，還會將牛的排泄物用來治療輕傷。