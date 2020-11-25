不少人談到「DIY」都感到害羞，但事實上有研究發現，不同年紀或不同性別的人雖然在形式、頻率上有所不同，但對許多醫學和心理上都能帶來助益。知名成人交友軟體SWAG昨（24）日就在官網上公布一份台灣男性「DIY習慣的調查」，其中全台最愛DIY的城市排名就引起網友熱烈的討論。

成人交友軟體SWAG，昨日在官網發布一份由全台2296位18歲以上男性，針對各種DIY習慣的調查報告。從全台平均的次數來看，有18％的人每周3次，14.8%的人每周2次，還有13.9%的男性高達每周5次；至於平均時間則有約有32.1%的男性每次花5到10分鐘、29.6%會花10-15分鐘，其中有16.5%的男性會花20分鐘以上，不在少數。

你是哪裡人？ 你知道你縣市的人，平均一週尻幾次嗎？ ❤️ 快看我們的問卷結果：2020 台灣男性自慰習慣大調查 https://lihi1.com/ug1tB 由 SWAG 發佈於 2020年11月24日 星期二

而一般都認為年紀越輕，需求越大，但是除了18-20歲平均一周次數最高（4.7次）之外，其次是26-30歲（4.41次）及31-35 歲（4.40次），正值年輕氣盛的21-25歲反而是最低的（2.89次），甚至比36-40歲 (3.56次) 及41-45歲（2.97次）還少。但調查員也推測應該是這時期男性大多在當兵或步入職場，生活壓力較大。

再看到哪個縣市的男性最常DIY，冠軍竟然是好山好水的台東，每周高達7.2次，第二名是離島的金門縣，平均一週 6.2 次，宜蘭縣則以5.7次拿下第三名。而台灣最中心的南投縣則是最後一名，平均次數只有2.67次。

有網友將文章分享到PTT上，不少人紛紛搞笑留言「台東、金門閒閒沒事不意外」「台東人身體讚喔」「手槍之都」。而根據《自由時報》報導，台東縣衛生局長黃明恩透露，台東縣內衛生單位並沒有參與這份研究，所以是否具代表性還有待商確，但也笑稱自慰本來就是正常的行為，只要不構成社會問題，依循正當管道洩慾，都沒必要加以限制。