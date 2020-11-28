住家周圍大興土木時，難免引起住戶關注，更何況是自家牆壁無辜遭殃，那可就不妙了！一名家住台北市中山區的網友透露，隔壁大樓正在進行拆除作業，沒想到卻連自家牆壁也毀了，讓他錯愕直呼「當下腦子一片空白」。

原PO昨（27日）在PTT「八卦板」以「請問家裡被撞破怎麼辦」為題，PO文指出，自家隔壁的大樓正由建商進行房屋拆除作業，沒想到「把我家牆壁也拆了…」只見除了牆壁大面積龜裂之外，連同掛在牆面的鏡子也報銷了，面對突如其來的意外，原PO腦中一片空白，向建商反映後得到回覆是「要私下處理」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這結構可能都毀了，怎麼賠…」、「強制拆遷戶」、「只好把你家都更了」、「恭喜換房子」、「大建商會幫忙修，另外的賠償看要告還是私下喬」。

不過也有內行網友回應，「請找結構技師，不要私了」、「認真回：打電話給工務局，拍照報鄰損，就吃不了案」、「你只要報了鄰損，他們沒處理好前就拿不到使用執照」、「先找第三方來當證人，然後一定要找公家的來鑑定會不會影響房屋結構安全」、「通常建商會幫你亂修亂補，所以一定要找公正第三方，例如建築師公會來鑑定，而且因為造成鄰損，你可以找市府建管局要求建商的工地停工，直到把你家修好為止」。