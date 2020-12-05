大街上林立的標誌牌，目的是為了提醒用路人了解路況及各種道路規定，不過日前卻有民眾在路上發現一塊詭異的導引標誌，讓他看了一頭霧水，畫面曝光後網友全笑翻了！

詭異的「＞＜」導引標誌，讓人看了霧煞煞。（圖片翻攝自FB/台南爆料公社-台南最大社團）

原PO昨（4日）將照片上傳至臉書社團「台南爆料公社-台南最大社團」，錯愕直呼「請問這個是什麼啊＞＜？」

畫面中可見，一支鐵桿上裝有兩塊標誌牌，並且分別導引至不同方向，乍看之下與「＞＜」表情符號如出一轍，讓他看了霧煞煞，不曉得該如何行駛才正確。

照片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「應該是你自己看著辦的意思吧」、「路面緊張」、「想尿尿夾膝蓋啦」、「少了三條線><|||」、「怨家路窄的概念」、「從這裡進入的意思？」、「歡迎光臨My縫」、「兩車交會必有一傷」、「異空間，你往中間撞過去看看（喂」、「哪位腦洞大開的工程人員裝的啊」。

不過也有人認為「那是有人惡作劇轉成這樣的」、「偷偷移的吼」。