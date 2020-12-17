義大利拿坡里大教堂內存放著前主教聖雅納略的血液，當地人每年都會取出來觀察是否液化，藉此預測來年的運勢。沒想到本周取出後的聖血竟然沒有如預期中的成功液化，讓信徒擔憂這是災難發生的預兆。

16日取出的聖血遲遲無法液化，讓信眾十分憂心。(圖/路透資料照片)

綜合外媒報導，前主教聖雅納略（San Gennaro）是當地的守護聖人，殉教後他的骨頭和鮮血都被存放在拿坡里大教堂內當作聖物。從1389年起，每年5月的第一個周六、9月19日、12月16日，教堂都會取出聖雅納略的聖血，讓信眾見證凝固血液液化的過程，被稱為「聖血奇蹟」，信徒們都相信，只要聖血能夠順利液化，明年就會風調雨順。

而聖血也在今年的5月、9月順利液化，沒想到昨（16）日取出後，卻一直維持凝固的狀態，經過好幾個小時的祈禱以及特別彌撒，仍然沒有任何變化，讓信徒們紛紛開始恐慌，擔心明年會發生災難，因為過去沒有成功液化的年份，也都恰好發生大事。例如1939年的二戰、1980年伊爾皮尼亞地震等等。

對此，拿坡里市的樞機主教塞佩（Crescenzio Sepe）呼籲信徒不用過於沮喪，應該以聖雅納略的名義勇敢面對困難，更直言「假如有什麼東西需要融化，那就是人們的心」。