女人愛美天經地義，就連近代史上最有權勢的慈禧太后也不例外，根據不少文獻記載，慈禧太后的養顏秘招除了珍珠粉之外，人奶更是不可或缺的保健秘方，奶水都要經過層層篩選。

慈禧太后生活奢侈，不僅每年要用掉一萬多顆蘋果、每天上百道山珍海味，日常生活中也是一位十分愛美的女人，為了保持容顏不老，她天天喝人奶，《宛署雜記》中就提到「東安門外，稍北，有禮儀房，是清宮專選奶口（奶媽）以候內廷宣召之所，即奶子府」。

據《明宮史》記載，「每年四仲月選乳婦，生男十口，生女十口，月給食料，在奶子府居住」。清宮規定，每季都會更換一批奶口，這些奶媽主要來自於北京城周邊鄉村內，年齡在15歲以上20 歲以下，不只要身體健康，還要是子女健在的良家婦女。而這些選定的奶媽，宮廷每天會給她們米8合、肉4兩，完全按照營養師和御醫列出的清單嚴格供應，確保奶水質量，並嚴禁食用鹽和醬油，以免奶水變味。

奶媽餵奶分成三步驟，首先是淨身，奶媽在餵奶前3天要將身上洗淨，沒有一點異味，也不許塗抹香水，這樣才能散發自然的奶香味。到了獻乳當日，奶媽要穿上宮廷特製的大紅緊身上衣，跪在慈禧床邊露出乳頭供慈禧吸吮奶水。

慈禧對人奶的執著，可從26歲進宮到73歲去世，從未斷過喝奶水中可見一斑，每天有3名奶媽專門為她提供充足健康的人奶，經過近半個世紀的奶水滋養，慈禧死前皮膚依舊細膩。