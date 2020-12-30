西伯利亞有民眾在永凍土層中，發現一隻全身是毛的動物，而且外型看似犀牛，經過專家檢驗後，發現這是一隻披毛犀(又名長毛犀牛)，生存於更新世，在冰河時期存活下來，是最晚滅絕的史前犀牛，而且它的保存非常完整，在永凍土中凍了約5萬年。

根據《每日郵報》報導，薩哈共和國一名居民薩文（Alexei Savvin），8月時在阿貝斯基區(Abyysky)發現一具動物遺骸，不僅沒有腐爛，而且保存程度非常完整，高達80％，不僅能看到遺骸內部器官與結構，就連牙齒、部分腸子和脂肪塊都還在，其中還包含該動物的最後一餐。

專家進一步觀察，發現這是一隻披毛犀(Woolly rhinoceros)的遺骸，有趣的是，該地區在2014年，也曾出土唯一一隻披毛犀寶寶莎夏(Sasha)，其擁有約3.4萬年的歷史，而新發現的遺骸初步判斷，時間可能介於2萬至5萬年之間，但準確時間仍需用放射性碳定年法測量。

薩哈共和國的古生物學家艾伯特(Albert Protopopov)表示，「根據初步檢查，推斷這頭犀牛約3、4歲，是非常年輕的個體，生前極可能於夏天淹死在河裡，屍體保存得很好，未來除了保存內部器官外，也將詳細研究該生物的飲食與生活方式」，不過目前尚不清楚該隻披毛犀的性別。