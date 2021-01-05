劉姓工程公司負責人承包烤漆板工程，去年1月13日下午雇用林姓工人到場16公尺高的屋頂施工，未依法派人督導、採取防墜及防護措施，林男不慎掉落2樓，再摔落地面而死。台中地院依過失致死罪及違反《職業安全衛生法》，判劉男徒刑5月，得易科罰金；公司科罰10萬元，仍可上訴。

判決書指出，林姓工人當天下午2時許到16公尺高屋頂鋪設烤漆浪板時，未確實使用安全帶、安全帽等防護具，因踩彎烤漆浪板，而自高處墜落，先撞擊2樓樓板後，再墜落地面，導致頭骨破裂、外傷性休克而不治死亡。

劉姓業者雇用勞工從事屋頂作業，依據《職業安全衛生法》等規定，應派專人督導，並監督確實使用安全帽及安全帶等防護具，或設置安全網等防護設備，劉男在偵查及審理期間坦承未疏失未確實執行，並與林姓工人家屬達成和解。

台中地院法官以承包工程公司違反《職業安全衛生法》，判處科罰10萬元；而劉姓業者涉及過失致死罪，判徒刑5月，得易科罰金。

(中時 )