汎德永業(2247)2020年12月合併營收為45億元，年增率14.6%，並創下單月歷史新高紀錄；帶動第四季合併營收109億元，年增9.33%，同創單季歷史新高紀錄；2020年全年合併營收395.6億元，年增率達17.23%。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸完整齊全，帶動新車銷售強勁，加上新車大量到港交車，推升公司上月合併營收為去年第二度刷新單月歷史新高，其中新車BMW熱門車款全新5系列、Porsche首款純電動車Taycan皆有交車，且依目前預收單相當熱烈的情況來看，新車銷售動能將可延續。

根據主計處預估，2020年經濟成長率未受疫情影響維持在2.54%，2021年經濟成長率將有機會達到3.83%，預期隨著國內經濟成長動能擴增，以及台商回流用車需求增加，加上汽機車汰舊換新減徵貨物稅將延長五年等政策面利多，國內整體汽車市場規模有望維持同去年高檔水準。

汎德永業表示，2020年國內整體新車市場較2019年成長4%，其中進口車台數達到215,687輛，年成長2.73%，汎德永業長期經營豪華進口車市場，2020年全年合併營收395.6億元，年增率達17.23%，明顯優於國內整體進口車市場表現。

汎德永業進一步表示，2020年旗下兩大業務新車銷售與維修保養，分別有逾18.9%以及5.02%年成長的表現。其中在新車銷售，主要動能為BMW與Porsche均有多款新車發表上市帶動買氣，長年熱賣車款，如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等也繳出亮眼成績。維修保養業務方面，逐年穩健成長趨勢不變，加上新增「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」南、北兩大據點，帶動來客數增加，未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，高毛利的維修保養業務將逐步放大獲利貢獻。

(時報資訊)