古代封建社會，帝王為了便於統治，會頒布嚴刑律法整頓不法風氣，斬首則被列為官方執行死刑的手段之一，不過外界不解，為何面對手無縛雞之力的柔弱女囚，行刑前依舊要被五花大綁？對此，晚清知名劊子手鄧海山曝光背後2大原因。

在古裝劇中，經常看見死囚被五花大綁，完全動彈不得，有人認為此舉單純只是防止嫌犯逃跑，但若是將彪形大漢綑綁起來還說得過去，為何連柔弱的女囚也要實行五花大綁呢？

事實上，古代女子因為社會地位低下，一旦作出傷風敗俗之事，很少被砍頭，多半被施以吊死、活埋、浸豬籠等私刑手段。

晚清最後一位劊子手鄧海山對此也作出解釋，他指出五花大綁是一種代代傳承的「死囚綑綁術」，主要目的是方便押送囚犯；其次則是古代女子大多沒見識過這樣的場面，心裡容易產生極度恐懼，導致人體機能失控，大小便失禁，而這樣的綑綁是為了防止排泄物順著褲腳流出所造成的尷尬。