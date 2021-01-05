小心你的水壺「被加料」！澳洲一名男子日前喝了幾杯水後，意外在水壺中發現一隻煮熟的巨大蜘蛛，更讓他崩潰的是，他不但在不知不覺中喝光了所有的「蜘蛛精華湯」，蜘蛛的其中一隻腳還不見蹤影，疑似早已被他喝下肚。

根據英國《每日郵報》報導，澳洲一名男子日前將照片上傳至社群網站《 Snapchat》，並PO文表示「剛在水壺裡發現了一隻巨大蜘蛛…我想我不小心把牠煮熟了，還把牠的『精華』全給喝下肚！」畫面中可見，原本應該有8隻腳的蜘蛛被撈出水壺後，竟然只剩下7隻腳。

照片曝光後，隨即在網路上瘋傳，不少網友看了也頻頻作噁，紛紛崩潰直呼「奇怪牠的第8隻腳呢」、「我到底看了什麼…這也太噁了吧」、「雖然不小心笑了出來，但其實我很想吐」、「有一次我不小心看見一隻蜘蛛爬進了我的水瓶，很難想像要是我沒看到這一幕會有多慘烈」。

還有苦主看了貼文之後，心有餘悸的說道「這就是為什麼我只用玻璃水壺的關係，我之前曾經養過一隻澳州漏斗網蜘蛛（funnel-web spider），結果牠也是跟你家的蜘蛛有同樣悽慘的下場」。