《世界第一等》為了讓觀眾透過鏡頭發現台灣之美，一再挑戰難度高又擁有絕美景緻的景點作為拍攝任務，這次主持人唐振剛挑戰險峻出名的鳶嘴山，好不容易突破心理障礙爬到山脊最末端，看到眼前美景，忍不住感動喊道：「為了觀眾，會努力用生命換來畫面。」

唐振剛形容此次攻頂的後半段幾乎是爬在稜線上耗盡體力，偏偏下山時還要經過90度垂直的岩壁，團隊中不僅有人抽筋、還有人因此滿身瘀青，辛苦至極。而整趟旅程結束後，攝影團隊更激動感謝老天爺讓他們再次「腳踏實地」，並趴地親吻大地，更有感而發地表示：「對《世界第一等》團隊來說，爬山一點都不難，哪怕是趴在石頭上，身上掛滿攝影機都OK，為的就只是把震撼美景帶給觀眾。」

除了鳶嘴山的攻頂挑戰，唐振剛為了體驗近年風行的極限運動「高空走繩」，特別找來專業達人指導，只見他費力的踩在5公分寬的繩子上，還一度被絆倒，差點正面著地，好不容易走到終點。接著看達人挑戰走在2.5公分寬，並吊掛於20樓層高的繩子上，坦言：「光看我就腳麻、脊椎發涼。」

唐振剛擔任先鋒部隊，替達人先行「探路」，以蜘蛛人架勢掛在大甲溪上空的繩子上，相當危險。回憶當時情形，「簡直比扯鈴還扯！中間大家還跟我說可以試著讓自己坐在繩子上時，根本就是天方夜譚，因為我連腳趾都出力，還是完全坐不上去」。而奮力要坐上繩子的畫面中，掙扎的腳拇指搶戲程度遠遠超過猙獰的臉，也意外搞笑。

《世界第一等》每周六晚間8點在八大綜合台播出。

(中時 )