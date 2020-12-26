一名男友在網路上抱怨女友太過節儉，女友每次月經來的時候，都會在衛生棉上墊著衛生紙，讓衛生紙吸收經血，因此整個經期都不會換衛生棉，女友說從小就是這樣使用，不願意改變習慣，讓他相當傻眼，他說看到衛生紙上的血跡乾掉後，留下「層層疊疊的褐色乾臭痕跡」，讓他最無法忍受，最後只能提出分手。

該男友在臉書「靠北女友2.0」上發文抱怨女友，他說女友月經來的時候，會將衛生紙墊在衛生棉上，用衛生紙吸收經血，衛生棉即可以重覆使用、使用至月經結束，他得知之後相當崩潰，問女友用意為何，對方竟然回應「衛生紙比衛生棉便宜啊！」讓他頓時感到超級傻眼。

一名男友在網路上抱怨女友太過節儉，每次月經來的時候，女友會在衛生棉上墊著衛生紙，讓衛生紙吸收經血。（圖／翻攝自臉書靠北女友2.0）

該男友認為不需要這麼節省，也擔心女友下體的健康，好言相勸下，對方仍是一副無關緊要的態度，他說女友總是「一副有事嗎？我從小這樣用到大的態度」讓本身有潔癖的他對女友失去了愛意，「我無法忍受她這種超噁怪癖」，於是以其他理由提出分手，他坦言「其實我受不了她從MC第一天到最後一天，層層疊疊的『褐色乾臭痕跡』」。

許多網友則留言，「可以請她買月亮杯，連買衛生棉都省了」、「第一天怎麼可能會用到最後一天」、「會感染還會發臭」、「怎可能經血量少成這樣」、「光是用想像的，我就覺得我要發炎了」。根據醫師建議，不管經血量多少，衛生棉至少3個小時要換一次，因為經血容易滋生細菌，長時間不換可能會引發婦科炎症。

(中時新聞網)