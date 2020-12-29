多年來兩性版不斷熱烈討論一個話題，就是當交往中的男女到對方家作客時，女方到底該不該幫忙男方家洗碗？這點「國光女神」依依有深刻的體悟，她在節目上透露去某任男友家作客，會主動洗碗、幫忙做家事，沒想到對方媽媽竟得寸進尺，某天突然提了一個過分的要求，讓她當場傻眼。

依依作客《11點熱吵店》，當天討論男女之間的想法差異，其中有一題就是「去男友家要不要洗碗？」，依依有著深刻體悟，覺得男方應該要站在女方的立場想，表示多數女生都很願意去男方家幫忙，「但應該是出於我們主動，你不能用要求的」。

依依表示曾交往一任男友，兩人關係穩定到會去對方家作客，每次去她都會幫忙洗碗、拖地，結果有一次她剛好講電話談工作的事，而男方媽媽當時忙著準備拜拜，男友竟然質問她為何讓媽媽一個人在忙？「妳怎麼沒有去幫忙？怎麼沒有去洗碗？」，男方認為女友到家裡，就應該要幫忙。

更誇張的是，不只男友這麼想，他媽媽也是這個觀念，竟接著要求依依來擦地板，而且要她整個人跪下來用手擦，讓依依覺得超無奈，不知為何原本的善意主動，會被當成理所當然，而主持人Melody也驚訝直呼：「妳嫁過去絕對是苦的」。

沈玉琳也分享一個聽過的故事，是女孩子第一次到男方家吃飯，用餐後見男方媽媽在收碗，女生便詢問要不要幫忙洗碗？對方媽媽連聲說：「不用、不用！」，沒想到進了廚房用超大聲音碎念：「跟她講不用洗，她還真的不用洗喔！」，還有聽過男方媽媽刻意叫兒子來洗碗，但故意講得很大聲，就是要讓女方聽見，超級誇張。

(中時新聞網)