一名家境富裕的男網友表示，他為了與女友同居，花了47萬租房、裝潢，生活費全由他負擔，甚至砸6百萬送女友出國深造並開店，不過女友越來越有虛榮心，日前女友發現他其中一家銀行內有4千萬存款，女友要求管理所有金錢，他一怒之下決定分手，女友之後陸續敗光財產，2年後竟回頭以「下跪」等激烈手段求復合。

該男網友在臉書「靠北女友my girl」發文表示，他因為開工廠，事業小有成就，當初在交往時有刻意隱瞞背景，但還是大手筆為女友花了47萬租房並重新裝潢，也負擔兩人的基本生活開銷6至10萬，他還花了6百多萬讓女友出國深造、開店，讓女友的收入從每個月3萬多變成10多萬，但是女友的虛榮心越來越大，兩人的基本開銷逐漸變成20多萬，全由他負擔。

女友見男友有4千萬存款要求管錢，兩人分手後，她竟以下跪求復合。（圖／翻攝自臉書靠北女友my girl）

該男網友說，女友某次無意間發現他的存摺裡有4千萬存款，追問之下他說是父母拿給他買房，目前是用來投資，女友之後更要求他交出另外5本存摺、金融卡和密碼，他最後暴怒回應「妳自己都管不好自己，如果能力沒我好！妳就沒資格教我做事」，女友威脅若是不答應由她管錢就要分手，他最後忍無可忍決定分手。

該男網友說，女友在他之後2年內陸續交了7個男友，甚至為了幫忙投資失敗的某任男友，把當初他給對方3百多萬的店賠掉了，之後女友回來用下跪、裝可憐、求情、懺悔等方式向他求復合，但他心死地說「妳的套路妳閨蜜都跟我說了，妳的目地只是想我幫妳拿回店」、「有關妳的一切都滾出我的世界。」

(中時新聞網)