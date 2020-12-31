被封為新疆四大美女的大陸人氣女星迪麗熱巴，今(31日)晚現身東方衛視跨年晚會送驚喜，化身異域公主大跳新疆舞，宛如洋娃娃一般的精緻臉蛋加上曼妙舞姿讓大陸網友瞬間陷入瘋狂，讚嘆迪麗熱巴美到不是粉絲都想為她尖叫！

日前與BL劇《上癮》男星黃景瑜再次傳出緋聞的迪麗熱巴，雖然還沒對緋聞正式澄清，但她今晚卻在跨年晚會上給粉絲送上了超大驚喜，一襲絳紅漫舞裙，輕紗掩面，化身異域公主，被4個猛男緩緩抬出場，接著邊唱《打起手鼓唱起歌》邊跳新疆舞。

迪麗熱巴一開場即驚艷眾人。(取自YouTube)

迪麗熱巴跨年表演。

其實出生自新疆維吾爾族的迪麗熱巴，自9歲就開始學習民族舞、芭蕾、鋼琴等才藝，因此這次的舞蹈表演算是她本色演出，曼妙舞姿更是讓網友一看就移不開目光，紛紛留言讚嘆「她真的太美了，我也就看了幾十遍」、「熱巴出場即驚豔」、「這麼好看的臉竟然不給看」。

迪麗熱巴事後受訪，還親自示範了新疆舞招牌的扭脖子動作，讓一旁男主持人驚艷不已，直呼這個動作好漂亮。迪麗熱巴現場更為2021年寫下了一個「牛」字，希望大家2021年都能平安健康，牛氣沖天。

(中時新聞網)