有「胡歌接班人」封號的大陸男星蔣勁夫，接連對日籍、烏拉圭籍女友施暴，導致形象跌落谷底，演藝事業幾乎全毀，不過近日被目擊在健身房鍛鍊，身旁還跟著一名女子幫他拍照，不僅身份掀起網友議論，也讓外界對她的生命安危感到憂慮。
蔣勁夫原本星路備受看好，不過2018年被日籍女友中浦悠花控告家暴，不僅牙齒被打斷，甚至還被打到流產，經調解後女方願意和解，檢方不起訴並驅逐蔣勁夫回湖南，沒想到前年認愛烏拉圭籍女友Julieta後，行徑再度故態萌發，遭指控是控制狂之外，還會暴力相向，而Julieta爆料蔣勁夫母親看到她身上傷痕時，竟要求她噤口，接連醜聞導致蔣勁夫形象全毀，演藝圈工作幾乎全丟光。
蔣勁夫淡出演藝圈後，多次被目擊在健身房重訓，沉迷於健身的他，從昔日帥氣小生形象模樣，變成平頭肌肉猛男，昨(5日)有網友目擊他在健身房運動，手臂上的肌肉線條鍛鍊的相當結實，旁邊則有名女子幫他拍攝鍛鍊過程，讓網友對她的安危感到擔憂，直呼：「小心他不開心會把妳打到爬不起來」。
蔣勁夫演出《古劍傳奇》、《步步驚情》等劇，在兩岸圈粉無數，尤其以電視劇《軒轅劍之天之痕》備受關注，演藝事業攀向巔峰，還因此有了「胡歌接班人」的封號，不過接連傳出家暴醜聞，讓他演藝事業就此一蹶不振。
(中時新聞網)
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