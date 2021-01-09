在許多人的印象中，雞是老鷹的獵物，但當雞團結起來，或許老鷹也會害怕。大陸貴州黔南一戶農家，查看監視器畫面時，發現日前有一隻老鷹闖入，看到農場裡有小雞便撲了過去，沒想到4隻公雞發現後，趕緊衝上前圍攻，順利把小雞救出。

綜合陸媒報導，本月5日黔南一間農場內，飛入一隻老鷹，試圖捕捉地上的小雞，期間小雞順利跑開，但由於體型大小懸殊的關係，導致牠沒跑幾步就被老鷹逮住，儘管被壓在地上，但牠仍不斷掙扎，希望能找機會掙脫。

眼看小雞即將變成食物時，農場內附近4隻公雞發現異狀，趕緊朝老鷹的方向衝了過去，隨後不停地攻擊對手，老鷹慘遭4隻公雞輪流狂啄，老鷹疑似自知「一打四」的勝算不大，最終只好放開小雞，趕緊從公雞間的縫隙鑽出逃走，小雞也安然無恙。

影片曝光後，逗得不少網友哈哈大笑，表示「公雞中的戰鬥雞」、「貴州的鬥雞很猛的」、「公雞：集合，準備團戰」、「4隻公雞：媽呀嚇死了！事後才知道是老鷹，還以為是鄰居的小公雞」，也有人認為，這一隻老鷹體型較小，面對體型較大的公雞聯合攻擊，根本就難以招架。