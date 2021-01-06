澳洲2名漁夫日前到沼澤捕螃蟹時，竟在樹上發現一個全身光溜溜的男子，他透露自己已經受困4天，只能靠吃蝸牛維生，2名漁夫見狀立刻將他救下來送醫，沒想到事後警方竟證實，這名男子其實是個逃犯！

Two fishermen have bizarrely stumbled across a naked fugitive in the Northern Territory, who had been hiding in a mangrove tree over croc-infested waters.



The wanted man said he'd been eating snails and was desperate for water.



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根據《BBC》報導，喬納（Kev Joiner）和浮士德（Cam Faust）在本月3日前往達爾文市東角的一處沼澤放置捕蟹器，據悉這裡經常有鱷魚出沒，在工作的過程中，兩人突然聽到有男子哭著求救的聲音，之後才在紅樹林的樹幹上找到一名渾身都是泥巴的裸體男子，他稱自己已經在這裡受困長達4天，只能依靠蝸牛維生，並向他們乞求水喝。

浮士德透露，剛開始他們還不相信男子的說詞，他稱自己在除夕夜去聽了一場音樂會，因此他們認為他應該度過了一個瘋狂的夜晚，再加上後來見到他的狀況實在是太慘了，身上全是划傷和被蚊蟲叮咬的痕跡，最終2人還是心軟讓男子跳上船，並提供一條短褲給他穿上。

待3人乘船到達岸邊後，漁夫們也叫來了救護車，將男子送到醫院治療。不過事後警方證實，這名40多歲的男子其實是一名逃犯，他因為持武器搶劫被捕，但在幾天前脫逃，目前正由2名警察在醫院看顧。