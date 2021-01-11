33歲日本傑尼斯男團NEWS前成員手越祐也，自出道以來風流史不斷，最後因在防疫期間，不受經紀公司傑尼斯事務所勸告擅自跑趴約妹而遭開除，然而他成為自由之身後卻變本加厲，甚至還自爆過去情史，現在更轉型成為網紅，還開了一間「脫毛店」。

手越祐也的YouTube頻道訂閱人數目前已經超過168萬人，甚至在疫情肆虐的狀態下，一口氣開了4間脫毛美容院，由他來擔任店內招牌，到處都掛滿他的寫真照片，日前他也接受採訪，提到他一向對做生意感興趣，再加上待過演藝圈，明白除毛的麻煩和重要性，因此才會動念開店。

手越祐也大膽爆料，他早在5年前就已經是連下半身都光溜溜的狀態，認為無毛十分方便，目前他開設的脫毛美容院分別分布在東京神樂坂、大阪心齋橋、川口及川越四個地方。

手越祐也是店內活招牌。（圖／翻攝自tegoshi官方推特）

事實上，手越祐也和傑尼斯解約後大解放，還推出自傳《AVALANCHE～雪崩～》，公開12位交往女星身份，包括AV天后三上悠亞（鬼頭桃菜）、柏木由紀、小嶋陽菜、多部未華子、Kyary Pamyu Pamyu、益若翼、Becky、澤尻英龍華、中谷美紀等人，掀起一陣撻伐。

(中時新聞網)