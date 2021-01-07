女星Angelababy（楊穎）和大陸男星黃曉明近來屢傳婚變，黃曉明又因和前女友李菲兒在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》同台引起熱議，Angelababy的小三傳聞再起，夫妻倆先後跳出澄清，然而Angelababy最近和剛成人夫的杜淳在新戲發布會上摟抱，再次受到網友們砲轟。

Angelababy和黃曉明近期都各自忙於工作，黃曉明因和李菲兒同台，讓他們和Angelababy當年的三角恩怨又浮上檯面，Angelababy首先發聲澄清自己不是小三，還在文內冷漠稱黃曉明為「黃先生」掀起熱議，而黃曉明隨後也硬起來表示，「有什麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」

杜淳從Angelababy背後環抱住她。(圖/翻攝自微博)

然而日前Angelababy和剛新婚的杜淳一起出席新戲發布會，影片畫面流出再度掀起討論，只見Angelababy揹著杜淳，男方也直接從後伸手環抱住她，雙手的位置正好放在她的胸前，2人緊緊靠在一起，讓網友一面倒痛批2人都有家室了卻不懂得避嫌。

這段曖昧感爆表的畫面在網路上瘋傳。(圖/翻攝自微博)

然而也有人認為，Angelababy和杜淳只是照著現場主持人指示玩遊戲，這些舉動都是為了宣傳，他們做好了演員本分，不需要外界過多的猜測和加油添醋，「這種心態是唯恐天下不亂吧？」、「嫌我們baby事還不夠多嗎」、「這怎麼看都是宣傳炒作的互動」、「在這麼敏感的時機還是避嫌一下不是比較好」。

(中時新聞網)