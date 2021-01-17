身體出現異狀時，切勿心存僥倖，以免耽誤黃金治療期！日前就有一名網友透露，每當他久站不動，不到10分鐘小腿就會出現發紅症狀，若再站久一點就會出現「喪屍斑」讓他十分困擾。

原PO今（17日）在臉書社團《爆系知識家》PO文表示，「站著不動不到十分鐘，小腿就會發紅變得花花的，如果再站久一點，腿的樣子看起來就像電視劇裡的喪屍皮膚，而且腿常常會有刺痛感，非常的不舒服」，他接著又說，要是熬夜久站的話，症狀會更嚴重，不僅會冒冷汗，還會噁心想吐，眼前一片空白快昏倒。

原PO表示，久站後小腿不僅會出現「喪屍斑」，而且常常伴隨刺痛感。（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

他認為，自己是下肢循環不良以及患有低血壓，過去也曾嘗試過穿彈性襪，但是穿上後很容易起疹子，且小腿站久後一樣有刺痛感，讓他苦不堪言，於是上網求助「有什麼可以改善狀況的方法或偏方嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人推測影該是「末梢血液循環不良」，紛紛留言回應「避免節食以及多運動促進血液的循環」、「我是爬山下山時會這樣，紅腫還會覺得癢，我媽說這是血液循環不好」、「我冬天太冷四肢凍成冰渣時腳也會這樣，建議褲子裡面加保暖褲。勤勞的話可以長期運動來改善體質」，原PO則補充「連夏天也會這樣」。

許多網友則紛紛勸他及早就醫「快去看醫生吧！」、「這樣應該早就要到醫院檢查了啊」、「建議您醫院檢查一下吧」。