臺北市立動物園的黑猩猩「娃智」已經5歲了，從小就很活潑好動的牠，近日在保育員的安排下，住進「男宿」的單身漢黑猩猩們混群，所幸雙方互動非常良好，並沒有排斥的狀況發生，「娃智」不僅交到好朋友，也學會如何跟哥哥們相處，如今個性也變更成熟。

黑猩猩「娃智」成功混群 當老大跟班明哲保身(影片來源/youtube/台北市立動物園 提供)

黑猩猩「娃智」原本與媽媽、姐姐同住，但為了讓牠在成年後，能夠順利在單身漢黑猩猩的「男宿」生活，因此保育員從去年12月開始，便讓牠與其他黑猩猩「室友」混群，最先與較年長的阿姨「茱莉」單獨混群，而「娃智」沒有家人陪伴後，牠的性格也變得較穩重溫柔，但仍會經常黏在阿姨「茱莉」的身邊。

保育員一開始還擔心，「娃智」霸道調皮的個性難以被群體接受，沒想到黑猩猩哥哥們反而很讓牠。(圖/台北市立動物園 提供)

由於成年雄性黑猩猩的性格不像雌性溫和，因此經過兩周後，便讓「娃智」與雄性黑猩猩群的首領「茱莉忠」單獨混群，假若能被接受認可，「娃智」在群體裡，就不致於被排斥，當「娃智」首次看到「茱莉忠」，一開始還躲在木頭或遮蔽物後面偷看，遲遲不敢靠近首領，但活潑好動的牠，馬上就露出自己的真實模樣。

「娃智」竟伸出鹹豬手偷抓「茱莉忠」，而「茱莉忠」並未因此感到生氣，甚至還與牠玩起來，過幾天後，「娃智」自在的在「男宿」盪晃，有時甚至還會找「茱莉忠」玩，「娃智」最終進入群體中與大家一起住，可能因為牠年紀還小，因此很快就被群體接受，原本還擔心在原群體當老大的牠，霸道調皮的性格恐難以被群體接受，沒想到結果出乎意料。

保育員也發現，黑猩猩哥哥們會讓弟弟「娃智」，期間牠還交到一位好朋友「莎莉春偉」，平時牠也喜歡與其他哥哥打鬧跑跳，不僅如此，「娃智」在原本的團體內，會偷襲正在吵架的姊姊們，試圖想與牠們玩，不過與雄性單身漢混群後，當黑猩猩哥哥們吵架時，「娃智」會與「莎莉春偉」坐在旁邊安靜的看，不再像以前一樣誤闖戰局，可見經過2次混群後，「娃智」的性格也變得更沉穩。