農曆新年即將到來，許多人趕在這之前開始打掃家裡，近年來也非常流行專人到府打掃，只要花點錢就可以輕鬆讓家變乾淨，不過日前卻有民眾抱怨，清潔員不僅遲到1個小時，甚至還趁著屋主不在家時，放肆躺在沙發上偷懶，還將雙腳放在桌上「摳腳皮」，畫面讓人看了直作嘔。

近來有名女網友在臉書社團「新竹爆料公社」發文控訴，她已經事先向清潔公司預約，並且如期完成匯款，沒想到一直到了當天，對方卻聲稱重疊接到2個案子，因此必須延後半小時，不過最後卻是遲了1個小時才抵達，嚴重影響到原PO的行程，而清潔人員進門時，甚至還帶了個便當享用。

（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

隨後，原PO與丈夫因有事必須出門，當她打開家庭攝影機App查看時，竟發現清潔員根本沒在打掃，反而是坐在沙發上滑手機，2隻腳還大喇喇跨在桌子上，接著又開始摳起腳皮，簡直是噁心至極，後來甚至還整個人窩躺在沙發上，完全沒有要打掃的意思，離開前還將吃完的便當盒留在屋主家。

這讓女網友簡直是氣到不行，事後打電話向清潔公司客服投訴，對方的處理態度卻是非常消極，讓原PO只好在網路上公開店家，「提醒各位如果要找居家清潔，勿踩雷！」網友看了也紛紛直呼：「扯！花錢請他來當廢人？」、「找消保官，還有要求退費」、「感覺超不舒服的，隨便躺、摳腳超級噁心」。

（圖／翻攝自臉書／新竹爆料公社）

(中時新聞網)