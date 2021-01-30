一名網友在網路上控訴，她日前找居家清潔員到府打掃，對方遲到1小時後辯稱公司重覆接單，還要求在家中吃完便當才工作，她之後有事外出，透過家庭攝影機竟發現對方躺在沙發、雙腳放桌上「摳腳皮、滑手機」，事後還將便當盒子丟在家中垃圾桶，讓她氣得大罵「提醒各位如果要找居家清潔，勿踩雷！」

網友控訴居家清潔員躺在家中沙發、雙腳放桌上「摳腳皮、滑手機」，事後還將便當盒子丟在家中垃圾桶。（圖／翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

該網友在臉書「新竹爆料公社」表示，她日前請了居家清潔員到家中打掃，但該人員當天遲到1個多小時，對方抵達時辯稱公司出錯，導致重覆接了2個案件以致遲到；清潔人員進門後還帶著便當，她同意對方吃完飯後開始工作，之後她與丈夫外出，留下對方1人在家中，不過她在外頭觀看家庭攝影機時，竟發現對方不但大喇喇躺在沙發上，還將雙腳放在前方桌上，不時摳腳、躺著滑手機。

網友控訴居家清潔員躺在家中沙發、雙腳放桌上「摳腳皮、滑手機」，事後還將便當盒子丟在家中垃圾桶。（圖／翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

網友事後氣炸，直說該清潔公司一再強調須事前匯款，「以免預約時間強碰」，但她匯款後還是發生此情形；她還質疑清潔人員為何當天才知道時間衝突，對方在預定時間前幾分鐘來電告知會遲到半小時，最後卻遲到1個多小時，清潔時不但把吃過的便當盒丟在家中垃圾桶，她還透過監視器發現對方誇張的行為，事後該公司也消極處理此事。

許多網友則留言，「真好還幫忙試沙發」、「吃飽了看個電視休息一下再上工」、「之前我也遇過清潔公司遲到1個多小時，那時直接請他離開，連門都沒讓他進」、「扯！花錢請他來當廢人？」「找消保官，還有要求退費」、「感覺超不舒服的，隨便躺、摳腳超級噁心」。

(中時新聞網)