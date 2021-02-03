藝人賈永婕日前開車在台北市區與機車騎士差點發生擦撞，騎士因為急煞連人帶車倒地受傷。賈永婕當時下車察看，並等候警方到場處理。事後卻遭警方以「肇事逃逸」罪名函送法辦。台北地檢署進一步勘驗監視器，確認賈永婕確實有留在現場並未肇事逃逸，今日給予賈永婕不起訴處分。

檢方調查，藝人賈永婕於2020年9月間，開車行經台北市安和路一處路口時，與一名機車騎士差點撞上，騎士因為緊急煞車重心不穩人車倒地受傷，所幸只有擦傷。賈永婕當時也趕緊停車，並且下車察看，等待員警到場處理。沒想到，事後卻收到肇事逃逸罪的傳喚通知。

據《三立新聞網》報導，賈永婕到案時強調，車禍事故發生時他一直都在現場，等到員警結束現場測畫後才離開，結果莫名其妙接到通知，被警方依肇事逃逸罪名函送法辦。檢方進一步勘驗現場監視器畫面，發現賈永婕當時人在現場，還站在騎士和員警旁邊，而該名騎士也沒有提出任何告訴或求償，因此以罪證不足，給予賈永婕不起訴處分。

(中時新聞網)