爆料女子指出湯屋內木地板陷落處。（翻攝PTT）

爆料女子的丈夫腳被鐵釘刺傷流血。（翻攝PTT）

苗栗縣泰安鄉1間知名溫泉飯店，昨（3）日遭女子在PTT八卦版爆料，她指控該飯店的湯屋收費不便宜，木地板竟一踏就陷落，讓她的丈夫被鐵釘刺傷，腳部當場血流如注。湯屋業者今日出面表示歉意，強調會加強巡修。縣府則表示將安排聯合稽查。

女子元旦假期與丈夫及2歲女兒到苗栗泰安1間網路評價不錯的溫泉飯店泡湯，她表示湯屋1小時要價1200元，價格不便宜，他們訂了2小時2400元，不料竟遇「恐怖經驗」，以自身經歷提醒其他遊客不要「踩雷」。

女子表示，湯屋不但看起來很舊，還散發霉味，木地板踩起來還有嘎吱的聲音，讓她很後悔，就在一家人泡完準備離開前，她的丈夫給女兒吹完頭髮，一腳向前踏木地板竟整個崩壞陷落，丈夫的腳卡在木地板夾層中直喊痛，他的腳背被木地板接合處的鐵釘刺入血流不止，立即送醫治療打了破傷風針和清創縫合手術，一個月了還沒好，腳背全是瘀青。

溫泉業者今天出面解釋，事發的木板塌陷處是一個維修孔與地板接縫處，可能木頭遇水膨脹、沒有固定好才會鬆脫，在意外發生後，那間湯屋沒有繼續營業，立刻找來木工整修，目前已經壓實、整平並加強固定，飯店所有設施也會加強巡修。

業者表示，服務人員當下有協助送醫並告知公共意外險理賠，這段期間飯店主管也多次致電關心受傷的男子並想當面致歉，但對方「婉拒」拜訪，只好先寄送1盒水果致意，並以簡訊表達關心，後續會持續追蹤。

縣府文觀局則表示，近期將聯合消防局、衛生局，針對溫泉會館的各項設施、通風、逃生路線等項目進行聯合稽查，要求業者加強維持設施的完善性，確保安全。

(中時 )