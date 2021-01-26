一般酒吧坐著聊天喝酒的酒精刺激已經滿足不了你了嗎？還是你就是喜歡體驗刺激以及遊戲的高娛樂感？如果是這樣的話「BOX Taipei」絕對能滿足你的一切需求！不管是視覺上、聽覺上、觸覺上還是味覺上，全部都能滿足你的五感對於刺激還有興奮的需求！位於市民大道上的「BOX Taipei」標榜全台首創結合VR競技的高質感酒吧，除了VR遊戲以外店內還會有球賽轉播，如果你喜愛美式風格的運動酒吧這邊你一定要來走一遭！

一進入「BOX Taipei」便會被那藍色光束所構成的神秘境地所吸引，充滿神秘以及科技感的藍色搭上遊戲機的聲光，彷彿進入了另一個時空中。店內有高腳椅座位，也有多人沙發區，不管是情侶約會或是朋友一群來看球賽、玩遊戲都超級適合！金屬階梯配上網格鐵網，塑造出硬派的風格，金屬在藍色迷離光線下顯得十分和諧，來到這邊點一杯調酒，盡情享受來自不同時空帶來的刺激吧！

近年VR體驗爆紅，那身歷其境的遊戲體驗令許多人心而嚮往，沒想到酒吧也能玩到VR遊戲吧？但要注意，可別喝太多才上場，不然到時候現實與虛擬分不清可就糗大了！一樓空間是單人連線遊戲機台，二樓空間還有兩個包廂，可以同時三人連線，最適合跟好友們一同挑戰，外頭的電視也會轉播畫面，若是一大票朋友一起來玩，沒有進「包廂」的人也可以感受緊張氣氛！

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

每人單機體驗一局30元，以VR來說價格超優惠！若是選擇多人連線的遊戲則需要另外付費，但不管怎樣都有一次免費體驗資格是不是超佛心！遊戲關卡還分為不同等級，服務人員也會幫忙介紹各個遊戲，讓第一次來玩的人可以挑選適合自己的難度，各位遊戲王還不趕快來挑戰？葳宣之際來體驗VR絕對是外面得不到的體驗，或是在看不清真實與虛擬的交界時才更能將自己投入在奇幻的旅程之中！

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

竟然作為餐酒館，酒精與美食可是不可或缺的靈魂人物。遊戲過後口渴肚子餓？看著刺激的球賽需要酒精助興？不要擔心！「BOX Taipei」的餐食也是一流，身為高質感餐酒館除了娛樂效果以及硬體設備高級得無話可說，也一定能好好暪足你的口腹之慾！

餐食部分主要走西餐路線，不管是下酒必備的炸物還是你想來這邊享用正餐，頓番跟義大利麵也是精心研發的口味。簡單常見的料理卻搭配著特別且精美的佐料，例如鹽烤放山雞就搭配著青醬美乃滋，酥炸雞翅配川味糖醋醬酸甜中帶著微微的椒麻香氣。調酒也是一杯比一杯浮誇，每杯調酒都有著綺麗的夢幻顏色，五彩繽紛之外口感也是滑順、和諧。如果對酒單上的調酒都沒興趣，還能憑自己的喜好請調酒師最特調，「BOX Taipei」真的是面面俱到什麼都幫你想好了！

店內不定時會有許多優惠或是與顧客同歡的活動，各位如果有興趣不妨追蹤他們粉專！「BOX Taipei」兼具著娛樂、美食、聲光刺激，各位在都市叢林尋找次記得夜貓們絕對要來這裡玩一次，玩過後你一定會深深愛上這家店的！

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

全台首創VR體感競技餐酒館，酒精微醺之際也要動起來（圖／BEEMEN蜂報提供）

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(中時新聞網)