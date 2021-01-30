外景競賽節目《綜藝3國智》最新一集邀請沈玉琳及五熊闖關。威廉和沈玉琳合體，聯手對抗主持群，關主黃豪平穿上財神爺服裝呼應主題，遭沈玉琳虧：「你這個是在錄過年存檔了嗎？」

沈玉琳挑起守關大任有些許緊張，猜拳出「剪刀」卻只伸出食指，還硬坳說：「剪刀跟鑽子，都是差不多的東西。」更想耍賴企圖擾亂對手，讓五熊面露為難。哈孝遠忍不住爆料：「你不是有在吃瑪卡？」沈玉琳一臉無奈伸出食指表示：「有啊，但只有硬到這裡。」黃豪平提醒他，玩遊戲也別忘了要硬起來，沈玉琳依舊伸出一隻指頭開玩笑回：「氣血下不去了！」荒謬場面逗得大家捧腹大笑。

沈玉琳和威廉擔任守關魔王，實力一弱一強，王少偉打趣的說：「今天有玉琳哥，我們挑戰成功的機會就會大一點了。」花花趁機大抱怨：「上次你玩那些遊戲超廢，都沒認真玩。」沈玉琳不甘示弱反擊：「那大概有3個月前的事了，妳很會記仇！」

接著五熊和風田與2位魔王對戰，在轉盤上玩疊疊樂，不僅要眼明手快，還要求平衡感與穩定度，沈玉琳事前被看衰，但不減他挑戰的實力，等待時屏氣凝神緊閉雙唇，聚精會神等待下手時機，威廉專精體能項目，但這類「小遊戲」卻是他的大罩門，還被發現手在抖。

果不其然就疊疊樂立刻倒塌，大夥趁機消遣：「之前看你感覺很強耶！果然不能沒有阿緯。」沈玉琳笑說：「常比賽的人都知道，賽前要禁慾，我剛有問他，真的沒有禁慾。」走鐘言論惹來眾人反嗆：「你哪有在比賽？」威廉一臉尷尬僵笑，無言以對。節目內容將於30日晚間8點在台視播出。

(中時 )