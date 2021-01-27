大陸廣州市一名女子小琳（化名）身形瘦弱，有日卻挺著宛如7、8個月大的孕肚前往婦科就診，醫生正懷疑她是否走錯診間時，她則語氣尷尬的說：「我沒有懷孕」，檢查後才發現，小琳罹患多發性子宮肌瘤，肚中發瘋似的長了逾180顆肉瘤，簡直快撐爆肚皮，畫面十分嚇人。

據陸媒《中國網醫療頻道》報導，廣州市第一人民醫院婦產科康佳麗主任日前接診一位女性患者小琳，初見小琳時，她的肚皮隆起宛如懷孕8月的孕婦，問診後才得知，小琳曾受子宮肌瘤困擾多年，動過2次切除多發性子宮肌瘤的手術，但卻再度復發，甚至更加嚴重。

小琳前來就診時，直接以手觸摸腹部即可明顯感受到肚中紮實堅硬的腫塊，小琳的腹部隆起狀態與孕婦並無二致，小琳體內急遽的長出硬塊也使其伴隨著頻尿、尿急、肛門墜脹感等壓迫的症狀。小琳因害怕手術最終須割除子宮，而遲遲未就診。

治療團隊經過分析後，醫生建議小琳進行手術，小琳選擇摘除肌瘤，而手術過程中小琳的盆腹腔沾黏嚴重，增加手術難度，而醫生剖肚一看才發現肌瘤的數量極驚人，努力數小時後，共切下180餘顆大大小小的腫瘤，最大的甚至如同成年男性的拳頭。

至於病發原因，康醫生則說仍不清楚，但子宮肌瘤為女性最常見的良性腫瘤之一；治療方式普遍為藥療與手術，根據患者的年紀與症狀等而有不同。康醫生提醒，若民眾遇上子宮肌瘤，不須驚慌，即早就醫即早解決。

(中時新聞網)