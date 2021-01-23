大陸青島一名44歲劉姓女子，認識了在西安工作的李姓男子，2人僅見面5次就決定交往，劉女還遠赴千里和對方同居，後來她在懷孕6個月的時候，發現李男竟有2張身分證，且他根本沒有和妻子離婚，事情曝光後，李男就此失聯，讓劉女不知所措，希望對方能盡快出面解決。

（圖／翻攝牙視頻）

綜合陸媒報導，青島的44歲劉姓女子於2019年6月認識了在西安工作的李姓男子，2人僅見過5次面就建立了戀愛關係，劉女甚至遠赴千里和對方同居。交往3個月後，劉女發現自己懷孕，之後竟還發現李男有2張身分證，年齡相差12歲，出生日期也不同，且對方還是已婚身分。

（圖／翻攝牙視頻）

劉女透露，她和李男交往時，對方告訴她自己已經離婚2年，她得知後立刻去追問李男，對方才透露自己沒有離婚，且這已是他的「第3段婚姻」；李男先前還以被人起訴為由，陸續向劉女借了4萬元人民幣（約新台幣17.1萬元），如今事跡敗露，李男就失聯了，讓劉女不知所措，希望對方能早日出面解決問題。

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(中時新聞網)