台大校園椰林大道遠近馳名，不過竟然有民眾偷偷潛入校園內種菜，校方發現後設立告示牌警告，不料當事人看到後，竟在告示牌下方貼上15字回應，由於實在太爆笑被拍照PO網，照片曝光後，一堆人笑翻，讚嘆「超誠懇」、「很有禮貌」。

有網友29日在臉書社團《路上觀察學院》PO照發文「今年的菜價比較貴，先不要.…先不要…」。從照片中可見，有民眾偷偷在台大校園內種菜，校方設立告示牌警告「此處為國立台灣大學校地，請勿占用種菜，違者將報警取締」，並署名國立台灣大學總務處事務組。

網友PO出台大校方的告示牌。(圖/截自臉書社團 路上觀察學院)

值得一提的是，就在校方公告下方，竟有一張當事人貼上的紙條回應寫道「不好意思！等我們收成後，會馬上撤退！」，照片曝光後眾人笑翻，紛紛回應「有禮貌！過！」、「這有好笑到」、「好好笑XD」、「哈哈啥小」、「臺大校地太多、太大了」、「頭都洗下去了，拜託～」、「笑爆」。

還有網友笑說「人家以為有農業相關科系，就可以在裡面種菜」、「什麼時候要收成想吃」；雖然當事人被抓包後的回應被認為超誠懇，不過針對偷種菜的行為，還是有網友氣憤表示「直接剷平了啊，是在客氣什麼」、「告示要寫土地有重金屬，就不會有人敢種了」。

媲美劍橋康河 台大校園復育瑠公圳

(中時新聞網)