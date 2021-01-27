寒帶國家的雪景美不勝收，許多遊客也會趁機享受滑雪的刺激與速度。上周一名男子到羅馬尼亞滑雪，過程中卻遭到一隻棕熊尾隨狂追，好在最後逃脫成功，這驚險的瞬間也都被一旁乘坐纜車的民眾拍下，在網路上引發瘋傳。

驚險的畫面讓上方坐纜車的遊客都被嚇了好大一跳。(影片來源/YouTube/Digi24HD/如遭刪除請見諒)

根據外媒《UPI》報導，羅馬尼亞的普雷代亞爾滑雪度假村（Predeal ski resort）是當地的滑雪勝地，上周六（23）有許多遊客前往遊玩。沒想到途中卻有一隻棕熊誤闖滑雪區域，正巧碰上一名正在滑雪的男子，立刻鎖定目標，從山頭一路緊追他不放。

一開始男子並沒有發現後面「有熊追殺」，直到上方乘坐纜車到山頭的遊客大聲警告，才意識到事情不妙。最後該名男子為了保命，當機立斷將身上的背包丟下，成功轉移棕熊的注意力，爭取到逃脫的時間。

警方發言人扎哈里亞（Ion Zaharia）事後也大讚這名男子讓棕熊分心的判斷十分正確，也透露當天不久後就接到3通電話，通報有人在度假村不同的地方看到棕熊出沒，但當他們抵達現場時，棕熊又逃進了附近的樹林中。目前他們也正考慮要轉移棕熊到其他地區去，以免又發生類似事件。