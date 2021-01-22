找結婚對象，最重要的條件是什麼？學歷？長相？性格？其實這些指標都太過於繁瑣，無論選擇什麼條件的人，都有一個最重要的前提就是「可靠」，否則，幸福就會變成泡沫，一觸就破。星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，巨蟹座、金牛座、處女座、水瓶座是結婚的首選對象，因為他們在婚後非常可靠，與他組織家庭，幸福感將會非常高！

▍1.巨蟹座

論十二星座中最顧家的星座，非巨蟹莫屬。巨蟹本身性格溫柔體貼，婚後會將自己時間和精力都投入到家庭裡，將家裡的事情安排得井井有條，不讓另一半因家庭瑣事操心。巨蟹擅長經營感情，會很認真的對待並記下跟對方有關的任何問題，然後想盡辦法的溝通和緩解，是非常理想的結婚對象。

▍2.金牛座

說起金牛座，最大的特點就是踏實跟專情，只要跟金牛在一起，不用擔心他們會做出對不起你的事情，金牛座在婚姻裡的責任感很強，他還擅長管錢，把家裡的財政大權交給他們，財務方面的事情完全不需擔心。總之，選擇與金牛結婚，會讓你擁有十足的安全感。

▍3.處女座

別以為處女座只會吹毛求疵，追求完美，對待感情處女座絕對是認真的。他們不會草率進入婚姻，一旦點頭答應了，就代表非常認可另一半，而且處女在婚姻中付出程度非常驚人，讓身邊所有人嚇到。與處女座結婚最大的好處就是他們很懂得顧全大局，規劃未來。家庭的大小事他們都會做好規劃，不讓你為此煩惱，你還有什麼好擔心的呢？

▍4.水瓶座

水瓶是一個注重生活品質的星座，要是有緣與水瓶座牽手成功，婚後的生活幸福指數會很高，他們會把生活過得十分有儀式感，而這種儀式感會讓你感到溫暖、踏實、舒服，因為水瓶擁有高EQ，觀察力又很強，他們會照顧到你的喜好與情緒，然後投其所好。不僅如此，水瓶座對安定生活的期待值很高，所以也會讓自己成為那樣的人，對婚姻忠誠，不需擔心他會在婚後拈花惹草。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)