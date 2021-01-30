黃秋生受不了烤鴨的誘惑，不顧過敏狂嗑。（LINE TV提供）

粉絲一上車就熱情「熊抱」黃秋生，讓KID急忙上前阻止。（LINE TV提供）

美食交友實境節目《開著餐車交朋友》本週來到虱目魚的故鄉「台南」，新鮮的虱目魚征服黃秋生的胃，驚呼：「完美！」3人的相處時間越久也越漸熟悉，黃秋生更為宋柏緯取了「魚卵小生」的可愛綽號，笑說：「因為他軟軟、白白、滑滑的，很像魚卵！」讓KID誇讚「秋生哥真的很好笑」。

3人來到虱目魚養殖場，親自捕抓魚貨作為食材，新鮮的虱目魚讓挑嘴的黃秋生吃得一口都不剩，KID心碎直呼：「都沒有留給我！」本次由宋柏緯擔任主廚，單打獨鬥向魚工廠老闆學習如何去魚鱗、分切，卻慘被打槍「不及格」，宋柏緯崩潰喊：「真的太難了！老闆說要感受魚刺，但我完全沒感覺，KID哥快回來救我！我覺得我明天完蛋了。」

黃秋生和KID悠哉逛起黃昏市場，KID被香氣四溢的烤鴨店吸引，拉著黃秋生直奔店家點餐，黃秋生一如往常冷漠表示：「我不吃鴨，我會過敏。」沒想到烤鴨一端上桌，卻吃得津津有味，KID笑著調侃：「你不是不吃鴨？我們看影片回放！」黃秋生一臉正經回覆：「我吃的不是鴨，是文化！」「冷面笑匠」的幽默逗得大家捧腹大笑。

經過幾天的備料、試做，終於來到虱目魚粥開賣當日，黃秋生仍放心不下，一手接下宋柏緯的主廚位置，隨著排隊人潮的增加，出餐速度也隨之減慢，讓KID擔心首賣日的衝突場面再次發生：「如果我們沒辦法插手的話，會有點麻煩。」宋柏緯也鼓起勇氣和黃秋生搭檔成為「雙主廚」， 2人的合作不僅加快出餐速度，默契也變得更好。

KID為減緩現場觀眾排隊的疲憊感，努力展現幽默炒熱氣氛，粉絲也大手筆慷慨捐贈買單，獲得和主持人近距離接觸的機會，沒想到粉絲一上車就熱情地撲上前「熊抱」黃秋生，讓KID驚呆化身保鑣，急忙上前阻止：「不要這樣！」爆笑的插曲讓現場粉絲笑翻。節目每週日晚間10點於LINE TV、東森綜合台播出。

(中時 )