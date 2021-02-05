公視、台灣大哥大myVideo出品年度台劇《天橋上的魔術師》，四分衛阿山、宋柏緯飾演父子檔，劇中宋柏緯為追女友，全家出動幫把妹，兩人合體彈吉他合奏卡農，魅力席捲全場。宋柏緯說，當初知道阿山要演他老爸時，滿心想著「太過分了」，因為真的太帥，「如果我是劇中的阿澤，我不敢找我這個爸爸一起出來彈吉他，我覺得暗戀的那個女生會愛上我爸！」

劇中他們在人來人往的商場裡大秀琴技，宋柏緯還透露，拍攝這場戲的當天，所有工作人員都特別來看阿山，「他完全是那個年代最帥的男人、整個商場最帥的男人」。阿山義氣地說，「身為老爸的我，一定要幫他達成任務，音樂很棒，兒子一定會贏的」。

曾經是全亞洲最大百貨的中華商場，更是當年約會聖地，對阿山來說充滿回憶。「高中時候帶女朋友或同學去訂做衣服、買錄音帶。」阿山還透露，學生時曾經和女友在鐵軌平交道玩「猜火車」遊戲，半夜約會猜火車是從左邊還是右邊過來，充滿兩小無猜浪漫氣息。而且四分衛出第一張專輯的封面，也就是在天橋上拍的，阿山與天橋意外有滿滿的緣分。

助攻宋柏緯把妹，四分衛阿山加持合奏吉他。（公視提供）

初孟軒、朱軒洋、羅士齊、宋柏緯四帥登場，席捲各型少男少女心。（公視提供）

《天橋上的魔術師》不只有宋柏緯、陳如山一家雙帥，5日釋出最新花絮演員角色篇中，初孟軒、朱軒洋、羅士齊三帥齊登場，初孟軒飾演的Nori文武雙全，功課好、女人緣更好，劇中媽媽孫淑媚都說「太完美了」。朱軒洋花襯衫、大墨鏡，不時在鏡子前撥弄帥氣風情，就算被劇中媽媽嚷嚷要被退學了，仍是商場中的撩妹達人、弟弟心中的偶像，直呼「很像湯姆克魯斯。」他的好兄弟羅士齊也同樣迷人，一副好歌喉，又溫柔深情的模樣，迷倒眾生。「天橋四少」從小走跳中華商場，席捲各型少男少女觀眾的心。《天橋上的魔術師》20日公視、myVideo同步於每週六晚上九點鐘首播，一週播出兩集。

(中時 )