近日陸綜《乘風破浪的姐姐2》熱播中，參與卡司堅強，有天后那英、張柏芝、容祖兒等藝人外，台灣女神陳妍希也為圓歌手夢加入，而節目除了播出她們勁歌熱舞外，還記錄她們私下的真實生活，姐姐們的素顏直接在鏡頭前曝光，引起熱議。

姐姐們雖然在《乘風破浪的姐姐2》的舞台上要對抗，但私下在宿舍卻感情相當好，節目組也記錄她們真實的一面，不少人的素顏曝光後，讓網友都相當驚豔，呂一和弦子卸妝後和上妝前幾乎沒差別，皮膚依舊白皙無瑕疵。

陳妍希素顏宛如少女。(圖／翻攝自微博)

張柏芝皮膚狀況維持很好。(圖／翻攝自微博)

而已年過40歲的張柏芝、那英，臉上更是看不出歲月痕跡，狀態保持得相當好，張柏芝在沒有化妝的情況下，臉色依然紅潤，完全不輸年輕人，女神陳妍希更是少女味十足，膚況好到沒話說。

而周筆暢、江映蓉、王鷗在卸掉精緻妝容後，雖然眉毛變淡了，略顯憔悴，但整體狀態仍維持不錯，周筆暢更瞬間年紀變小，變成可愛妹妹，和舞台上霸氣模樣大不同。

那英素顏看不出53歲。(圖／翻攝自微博)

張柏芝雖然演過不少影視作品，但卻鮮少公開展現歌唱、舞蹈實力，現在節目中跳舞，個人風格太強烈，被網友笑指四肢僵硬像機器人，但粉絲卻認為她很認真，還是挺可愛的，王菲好友、作詞人「稻稻」則酸她「也不知道幹啥來的！划划水就能掙錢，還一堆人誇可愛，什麼玩意！」

對於自己跳舞受到外界議論，個性直率的張柏芝則PO出自己跳舞的影片，自嘲：「我已經很努力在控制自己了。」粉絲也紛紛替她加油打氣。

(中時新聞網)