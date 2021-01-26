藏壽司扭蛋限定推出紙膠帶、磁鐵組與「玉子燒熊大」、「鮮蝦兔兔」等。（吳奕萱攝）

藏壽司加碼推出熊大抱枕、帆布袋集點兌換系列。（吳奕萱攝）

藏壽司推出新春驚喜活動，從2月1日起至3月31日止，攜手LINE FRIENDS旗下人物，共推出13款限定扭蛋系列，其中人氣爆棚的熊大、兔兔，和超萌的莎莉，都將變身可愛的壽司，等著粉絲來蒐集。此外，藏壽司也加碼推出滿額集點活動，只要集滿指定點數，即可兌換BROWN & FRIENDS帆布袋，或是療癒的BROWN & FRIENDS熊大抱枕。

藏壽司BROWN & FRIENDS系列扭蛋中，包含躺在玉子燒上的－「玉子燒熊大」、站在鮪魚壽司上的「鮪魚熊美」，及特別獎－手握壽司的熊大與莎莉；另外，還有展現熊大、莎莉及兔兔與壽司活潑互動的4款超萌紙膠帶，最後是4款實用可愛兼具的角色磁鐵，全部在「餐盤回收扭蛋抽獎系統」中等待消費者來挑戰。

除了限定扭蛋外，藏壽司推出限量滿額集點活動，凡來店消費滿300元即可獲得1點，集滿8點即能兌換BROWN & FRIENDS帆布袋，集滿12點則能獲得毛絨絨的熊大抱枕。

(中時 )