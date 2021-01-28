俗話說台北居大不易，台北不但百物貴，房價更貴，小坪數的中古屋更是動輒千萬起跳，因此無論交通、屋況等各層面的考量缺一不可。不過日前就有網友認為，並非整個大台北地區的房價都這麼高不可攀，並列出8個行政區，好奇問道「便宜台北房子一堆，怎麼會買不起？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人甚至一面倒吐槽「過了淡水河都是南部」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文表示，台北便宜房子到處都是，「像是李前總統故鄉三芝，還有石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮，南邊鶯歌、三峽郊區也很多…怎麼會買不起？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「鶯歌三峽已經飛天了好嗎」、「板橋中古屋也不貴啊」、「有寬敞新房，何必住台北破爛又貴到笑死的舊房」、「怎麼通勤」、「非常遙遠」。

多數人更是一面倒吐槽「地理是數學老師教的？」、「反串？新北偏鄉別裝台北好嗎？」、「那些都新北南部」、「新北就新北，不要魚目混珠自抬身價」、「你知道什麼叫做南部偏鄉嗎？過了淡水河都是南部」、「台北除了大安區其他全部是南部」。