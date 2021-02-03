自助結帳機在歐美等國家已行之有年，台灣這幾年有部分賣場及零售商店也開始跟進，不過普遍還是不大受消費者歡迎，因此還是以人工結帳櫃檯居多，有網友好奇詢問，台灣人為何不愛自助結帳？引起熱烈討論，有網友分析背後特殊原因，認為跟閱讀理解能力、優惠福利方案及「溫度」有關。

原PO本月1日在PTT發文表示，歐、美、日本的超市大部分都有自助結帳，日本不只超市，連麥當勞、GU等零售商店也都設有自助機台或是半自助結帳。台灣則是到這幾年，家樂福、大潤發、迪卡儂等賣場跟零售商店才開始陸續有自助機台，但怎麼看都是人工結帳櫃檯的人比較多，自助機台反而沒什麼人在排，引起網友好奇「為什麼自助結帳機台在台灣那麼難推廣？」

網友則紛紛反映「自助機台很常壞，最後還是要到櫃台結」、「沒有全部功能，一堆券不能刷」、「很多優惠和福利還是要去一般櫃台才有」、「人工速度還是比較快」；還有網友酸「生活白痴一堆」、「一堆人看不懂國字」、「閱讀理解能力就是很差」。

綜合網友意見，多數人都認為，自助結帳機之所以在台灣不盛行，是因為會卡在一堆不會用的人，在那邊看半天，甚至機台常常故障，反而更浪費時間，而且很多福利優惠沒有結合，不知道是在自助什麼，最扯的是，連停車場的自動繳費機，也常常有人連自己的車號都搞不清楚，覺得應該先提升國人的素質。

此外，還有網友點出一個特殊原因，那就是台灣人太重人情味，喜歡熟悉的店員，甚至偶爾想要跟結帳的人聊聊天，但自助結帳機則完全沒有溫度，有網友說「跟店員講話，是一天唯一能跟女生講到話的機會」；也有網友神解「只要說自助結帳一率折扣xx元，大家都會搶著用了」，讓一堆人笑翻。

直擊無人超商 民眾自助結帳「霧煞煞」

(中時新聞網)