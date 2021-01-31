小朋友的天真的言語和行為雖然很可愛，但有時也會讓家長哭笑不得。美國一名4歲男童日前和家人一起去度假時，突然帶了自己新交到的朋友回家，當媽媽一把門打開，竟看見一隻小鹿和兒子站在一起，表情和行為都沒有驚慌的模樣，讓她一瞬間看傻了。

根據《每日郵報》報導，史蒂芬妮（Stephanie Brown）日前和家人們到維吉尼亞州馬薩納藤（Massanutten）進行家庭旅遊，事發當天他們一家人已經在打包行李準備離開，她的4歲兒子多米尼克（Dominic）突然就帶著自己在住處附近樹林中新交到的朋友回家。

史蒂芬妮打開門看到一隻小鹿和多米尼克站在一起感到相當震驚，但小鹿表現得相當平靜，表情和行為都沒有驚慌的模樣，史蒂芬妮平復了自己的心情後，也迅速地替這2個「好朋友」拍照留念，多米尼克還以DC漫畫超級英雄「閃電俠（Flash）」幫小鹿命名。

在短暫的見面過後，史蒂芬妮請多米尼克把他的「新朋友」帶回樹林，以便小鹿的媽媽可以順利找到自己的孩子。史蒂芬妮透露，這個神奇的相遇對於多米尼克來說似乎不是什麼特別的事情，「這真的太不可思議了！」；網友們看到照片後也都覺得十分驚奇，指出多米尼克和小鹿簡直就像一對搭檔，「他們倆都太珍貴了」。